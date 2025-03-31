Канатная дорога в Кисловодске не будет работать почти месяц
В национальном парке Кисловодска с 31 марта по 21 апреля будет закрыта канатная дорога
Мэр Кисловодска Владимир Моисеев сообщил, что с 31 марта по 21 апреля канатная дорога национального парка работать не будет.
«Это необходимо для проведения плановых регламентных работ, которые обеспечат вашу безопасность и комфорт при дальнейших подъемах и спусках», — объяснил градоначальник.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
Национальный парк «Кисловодский» расположен на склонах Джинальского хребта по долине реки Ольховки от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло. Берет он свое начало от центра города и уходит на юго-восток.
В парке находятся около 50 редких видов растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Ставропольского края. Общая протяженность дорожек терренкура (маршрут для лечебной ходьбы) составляет 24,3 километра.
В парке «Кисловодский» находится подвесная однопролетная канатная дорога. Нижняя станция расположена у павильона «Храм воздуха», верхняя — на плато Джинальского хребта у Олимпийского комплекса.
Длина дороги составляет 1 тыс. 743 метра, перепад высот 250 метров. Продолжительность пути составляет восемь минут.
Как писали Юга.ру, жители Кисловодска выступили против строительства города-спутника около курорта.