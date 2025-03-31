Канатная дорога в Кисловодске не будет работать почти месяц

В национальном парке Кисловодска с 31 марта по 21 апреля будет закрыта канатная дорога

«Это необходимо для проведения плановых регламентных работ, которые обеспечат вашу безопасность и комфорт при дальнейших подъемах и спусках», — объяснил градоначальник.

Мэр Кисловодска Владимир Моисеев сообщил , что с 31 марта по 21 апреля канатная дорога национального парка работать не будет.

Национальный парк «Кисловодский» расположен на склонах Джинальского хребта по долине реки Ольховки от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло. Берет он свое начало от центра города и уходит на юго-восток.

В парке находятся около 50 редких видов растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Ставропольского края. Общая протяженность дорожек терренкура (маршрут для лечебной ходьбы) составляет 24,3 километра.

В парке «Кисловодский» находится подвесная однопролетная канатная дорога. Нижняя станция расположена у павильона «Храм воздуха», верхняя — на плато Джинальского хребта у Олимпийского комплекса.

Длина дороги составляет 1 тыс. 743 метра, перепад высот 250 метров. Продолжительность пути составляет восемь минут.