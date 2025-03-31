Похолодание и дожди: какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
По прогнозам синоптиков, начало недели выдастся в Краснодарском крае дождливым и прохладным
Краснодарский центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на ближайшие трое суток
В Краснодаре 31 марта будет облачно, с порывами ветра до 14 м/с, кратковременным дождем, который к вечеру перейдет в грозу. Температура воздуха днем 15…17°, ночью 10…12°.
В Краснодарском крае 31 марта погода будет в целом примерно такая же, но в некоторых районах возможен ветер до 20 м/с и град. Днем температура воздуха составит 12…17°, ночью 8…13°. В горных районах днем будет 3…8°,ночью 2…7°.
1 апреля в Краснодарском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, отсутствие осадков, температуру воздуха 18…23° днем и 4…9° ночью. В горах будет 5…10° днем и 0…+5 ночью; на Черноморском побережье 15…20° днем и 7…12° ночью.
2 апреля в регионе снова ожидается дождь, местами гроза. Температура воздуха на большей части края составит 16…21° (4…9° ночью); в горах 2…7° (0…+5 ночью); на Черноморском побережье 15…20° (7…12° ночью).
Напомним, что до 18:00 31 марта в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о ливне с градом и порывами ветра до 20 м/с.