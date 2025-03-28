В Краснодарском крае выходные будут теплыми, но дождливыми
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 29-30 марта. В регионе пройдут небольшие дожди
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в выходные, 28 и 29 марта, ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь с грозой.
Температура воздуха ночью — 7-12 °С, днем потеплеет до 27 °С. В горах ночью — 2-7 °С, днем — 9-14 °С.
Весенний гид по Краснодару:
На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а в районе Новороссийска — 19-24 м/с. Температура воздуха ночью — 10-15 °С. Днем 29 марта — 19-24 °С, а 30 марта немного прохладнее — 17-22 °С.
В Краснодаре температура воздуха ночью — 10-12 °С, днем — 21-23 °С. В выходные в городе тоже ожидается небольшой дождь.
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