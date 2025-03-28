На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта. Образовалась пробка со стороны Кубани

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту сломался сканер. Транспорт и вещи пассажиров досматривают вручную

28 марта телеграм-канал оперативной информации Крымского моста сообщил, что на эстакаде сломался сканер. Пока его ремонтируют, транспорт будут досматривать вручную. Отремонтировать сканер планируют до 22:00.

«Нужно быть готовым к тому, что все сумки и коробки, находящиеся в машине, нужно будет отнести в зал досмотра для проверки с помощью специализированного оборудования», — уточнили в посте.

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль:

Пассажирам рекомендуют заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы.

Тем, кто не готов к прохождению ручного досмотра, следует выбрать альтернативный маршрут в Крым через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

Из-за ручного досмотра к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка. На момент написания новости в 12:00 в очереди находятся 150 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет.

Крым Крымский мост Пробки Тамань Транспорт

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На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта. Образовалась пробка со стороны Кубани
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