На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта. Образовалась пробка со стороны Кубани

28 марта телеграм-канал оперативной информации Крымского моста сообщил, что на эстакаде сломался сканер. Пока его ремонтируют, транспорт будут досматривать вручную. Отремонтировать сканер планируют до 22:00.

«Нужно быть готовым к тому, что все сумки и коробки, находящиеся в машине, нужно будет отнести в зал досмотра для проверки с помощью специализированного оборудования», — уточнили в посте.