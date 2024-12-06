Власти Краснодара обещают достроить к Новому году площадку для фестивалей

6 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что до конца декабря на улице Обрывной обустроят событийную площадку. Она будет работать круглогодично. Сейчас специалисты монтируют там амфитеатр, уже установили перголы.

Наумов заявил, что площадка будет предназначена для проведения фестивалей под открытым небом, концертов, спортивных мероприятий, выставок, кинопоказов и лекций.

«Уже после запуска будем вносить изменения, дорабатывать площадку по отзывам гостей. Сейчас мы только создаем условия», — написал мэр.

Напомним, что о благоустройстве событийной площадки на улице Обрывной стало известно летом 2024 года. Ранее там был пустырь и заброшенные помещения авторынка.



На территории появятся зоны отдыха с парковками, фуд-кортами, детской площадкой, административно-бытовым комплексом и туалетами.