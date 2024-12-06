Власти Краснодара обещают достроить к Новому году площадку для фестивалей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478

Мэр Краснодара показал, как идет строительство событийной площадки на месте бывшего авторынка

6 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что до конца декабря на улице Обрывной обустроят событийную площадку. Она будет работать круглогодично.

Сейчас специалисты монтируют там амфитеатр, уже установили перголы.

В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию:

Наумов заявил, что площадка будет предназначена для проведения фестивалей под открытым небом, концертов, спортивных мероприятий, выставок, кинопоказов и лекций.

«Уже после запуска будем вносить изменения, дорабатывать площадку по отзывам гостей. Сейчас мы только создаем условия», — написал мэр.

Напомним, что о благоустройстве событийной площадки на улице Обрывной стало известно летом 2024 года. Ранее там был пустырь и заброшенные помещения авторынка.

На территории появятся зоны отдыха с парковками, фуд-кортами, детской площадкой, административно-бытовым комплексом и туалетами.

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/4478

Ранее Юга.ру рассказывали, какие скверы и бульвары Краснодара хотят благоустроить в 2025 году.

Благоустройство Город Евгений Наумов Инфраструктура Краснодар Краснодарская агломерация Строительство

Новости

На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»
Власти Краснодара обещают достроить к Новому году площадку для фестивалей
В парке «Краснодар» рядом с пальмами высадили можжевельник
В Краснодаре за 220 млн рублей продается особняк, где были база белых и туберкулезный санаторий
На Московской в Краснодаре устраняют провалы, но появляются новые. Как выглядит улица 6 декабря?
В Ставропольском крае будут выращивать бананы

Лента новостей

В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Сегодня, 10:28
В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
Сегодня, 17:19 Реклама
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С
Сегодня, 12:28
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С

Реклама на сайте