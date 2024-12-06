Власти Краснодара обещают достроить к Новому году площадку для фестивалей
Мэр Краснодара показал, как идет строительство событийной площадки на месте бывшего авторынка
6 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что до конца декабря на улице Обрывной обустроят событийную площадку. Она будет работать круглогодично.
Сейчас специалисты монтируют там амфитеатр, уже установили перголы.
В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию:
Наумов заявил, что площадка будет предназначена для проведения фестивалей под открытым небом, концертов, спортивных мероприятий, выставок, кинопоказов и лекций.
«Уже после запуска будем вносить изменения, дорабатывать площадку по отзывам гостей. Сейчас мы только создаем условия», — написал мэр.
Напомним, что о благоустройстве событийной площадки на улице Обрывной стало известно летом 2024 года. Ранее там был пустырь и заброшенные помещения авторынка.
На территории появятся зоны отдыха с парковками, фуд-кортами, детской площадкой, административно-бытовым комплексом и туалетами.
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