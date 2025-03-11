В Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта — 2,6 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

На конкурс по проведению работ по реконструкции Западного обхода Краснодара не подали ни одной заявки

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что власти Краснодара не смогли найти подрядчика, который займется реконструкцией Западного обхода. Никто не подал заявку на выполнение работ, поэтому торги признали несостоявшимися.

В карточке сказано, что заявки на конкурс принимали до 6 марта. 

Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года:

Изначальная цена контракта составляла 2,6 млрд рублей. Работы должны были выполнить в несколько этапов.

Напомним, проект реконструкции автомобильной части Западного обхода включает три участка дороги от торгового центра «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского. Работы планировали завершить до 2027 года, однако жители были уверены, что сроки перенесут.

В начале февраля власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход. Он предусматривает создание шести полос движения, а также строительство тротуаров и велодорожек.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят дорожную развязку между улицами Тихорецкой и Володарского.

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В Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта — 2,6 млрд рублей
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