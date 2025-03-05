Февральские обновления Яндекс 360: что изменилось для бизнеса?

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

После февральского обновления Яндекс 360 пользователи сервиса могут эффективнее управлять целями, автоматизировать процессы и работать в более комфортных условиях

Очередное обновление Яндекс 360 принесло бизнесу сразу несколько улучшений, которые делают работу с сервисами удобнее и продуктивнее.

В Трекере появился инструмент «Цели», который помогает командам держать фокус на результатах. Теперь сотрудники могут задавать ключевые показатели, отмечать прогресс и изменять статус задач прямо в интерфейсе. Это особенно полезно для управления долгосрочными проектами и выстраивания прозрачных процессов.

Мессенджер стал удобнее для общения. Теперь уведомления о пропущенных вызовах помечаются как непрочитанные, что упрощает поиск важных сообщений. Улучшились реакции на сообщения — появился обновленный дизайн и новые эмодзи, которые делают коммуникацию более живой и наглядной.

Переносить данные на Диск теперь проще: файлы можно перемещать между общими хранилищами без дополнительных действий. А с расширенными возможностями API можно автоматизировать настройку доступов, управление общими дисками и их мониторинг, что снижает нагрузку на IT-специалистов и делает работу с корпоративными данными удобнее.

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В Календаре появились более гибкие настройки рабочего времени: можно задать рабочие часы и учитывать выходные по производственному календарю, автоматически отмечая периоды недоступности.Если коллеги попытаются назначить встречу в нерабочее время, они увидят соответствующее уведомление. Также появилась возможность копировать список участников встреч и добавлять второй часовой пояс — полезная функция для распределенных команд.

Как писали Юга.ру, ФНС назвала оптимальный срок подачи заявлений на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году.

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