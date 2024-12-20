Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В приложении «Яндекс Такси» появилась новая услуга

Пресс-служба сервиса «Яндекс Go» сообщила, что в приложении в тестовом режиме появилась новая функция.

Теперь пассажиры могут оставить в обратную связь о стоимости поездки. В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, правила расчета.

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Сотрудники службы поддержки в ответ на обращения объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках.

Компания планирует собрать и проанализировать все отзывы пассажиров на цены. Ожидается, что это поможет понять, в каких ситуациях заказчиков не устраивает стоимость поездок, и «разработать меры по сдерживанию цен в 2025 году».

Как писали Юга.ру, в приложении «Яндекс Go» теперь можно увидеть, из чего складывается цена поездки. 

Деньги Такси Транспорт

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