В Краснодарском крае мошенники предлагают избавиться от задолженности через МФЦ

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта wikimedia.org
    © Фото с сайта wikimedia.org

В краевом оперативном штабе предупредили, что для списания долгов нужно личное присутствие

26 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в социальных сетях распространяется информация о том, что жители региона могут списать долги через МФЦ, если перейдут по указанной в сообщении ссылке. Это фейк.

Услугу по списанию долгов во внесудебном порядке можно получить в офисах многофункциональных центров только лично, без использования сторонних источников.

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«Специалисты не рекомендуют гражданам использовать эти ресурсы, так как переход на незащищенные сайты может быть использован злоумышленниками для кражи персональных данных», — отметили в оперштабе.

Жителям края напомнили, что у МФЦ Краснодарского края есть только один официальный сайт.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае придумали новую схему мошенничества с помощью распродаж. Аферисты рассылают сообщения, в которых обещают бонусные баллы или скидки на популярные товары. 

Деньги Долги Мошенничество МФЦ Фейк

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