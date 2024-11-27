В Краснодарском крае мошенники предлагают избавиться от задолженности через МФЦ
В краевом оперативном штабе предупредили, что для списания долгов нужно личное присутствие
26 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в социальных сетях распространяется информация о том, что жители региона могут списать долги через МФЦ, если перейдут по указанной в сообщении ссылке. Это фейк.
Услугу по списанию долгов во внесудебном порядке можно получить в офисах многофункциональных центров только лично, без использования сторонних источников.
«Специалисты не рекомендуют гражданам использовать эти ресурсы, так как переход на незащищенные сайты может быть использован злоумышленниками для кражи персональных данных», — отметили в оперштабе.
Жителям края напомнили, что у МФЦ Краснодарского края есть только один официальный сайт.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае придумали новую схему мошенничества с помощью распродаж. Аферисты рассылают сообщения, в которых обещают бонусные баллы или скидки на популярные товары.