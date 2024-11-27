В Краснодарском крае мошенники предлагают избавиться от задолженности через МФЦ

В краевом оперативном штабе предупредили, что для списания долгов нужно личное присутствие

26 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в социальных сетях распространяется информация о том, что жители региона могут списать долги через МФЦ, если перейдут по указанной в сообщении ссылке. Это фейк.

Услугу по списанию долгов во внесудебном порядке можно получить в офисах многофункциональных центров только лично, без использования сторонних источников.