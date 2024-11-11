Скифские кони, загадочные рыбы, грустные птицы. В Краснодаре пройдет выставка «Простые сюжеты»

Представлено 37 произведений художника из Владикавказа Ахсара Есенова. Это натюрморты, абстракции, городские пейзажи, на которых автор изобразил скифских коней и кентавров, загадочных рыб и грустных птиц, диковинные деревья.

«Глядя на его произведения, мы собираем представление о его творчестве по кусочкам. На холстах воплощаются мечты и надежды автора. В живописи формируется неповторимый стиль и почерк», — так описывают творчество мастера организаторы.

Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Октябрьская, 51.