Скифские кони, загадочные рыбы, грустные птицы. В Краснодаре пройдет выставка «Простые сюжеты»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал», автор работы Ахсар Есенов
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал», автор работы Ахсар Есенов

В Краснодаре покажут произведения художника из Владикавказа Ахсара Есенова (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 ноября открытие экспозиции «Простые сюжеты».

Представлено 37 произведений художника из Владикавказа Ахсара Есенова. Это натюрморты, абстракции, городские пейзажи, на которых автор изобразил скифских коней и кентавров, загадочных рыб и грустных птиц, диковинные деревья.

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«Глядя на его произведения, мы собираем представление о его творчестве по кусочкам. На холстах воплощаются мечты и надежды автора. В живописи формируется неповторимый стиль и почерк», — так описывают творчество мастера организаторы.

Выставка будет работать до 1 декабря по адресу улица Октябрьская, 51.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 ноября откроется выставка «Вселенная Гарри Поттера». Посетители смогут изучить заклинания, пересадить мандрагоры, сварить зелье, заглянуть в хижину Хагрида, полетать на метле.

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