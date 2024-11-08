Портал в Хогвартс. В Краснодаре пройдет выставка «Вселенная Гарри Поттера»

В Краснодаре можно будет увидеть атмосферные экспонаты из фильмов о мальчике-волшебнике (6+)

Все гости окунутся в атмосферу магии и чародейства. Посетители смогут изучить заклинания, пересадить мандрагоры, сварить зелье, заглянуть в хижину Хагрида, полетать на метле.

Как рассказали организаторы, на выставке можно будет увидеть уникальные предметы и атрибутику, которые не отличить от оригинальных вещей из серии фильмов о мальчике-волшебнике.

Экспозиция расположится в ТРЦ «Красная площадь». Посетить её можно будет до 14 января 2025 года.