Портал в Хогвартс. В Краснодаре пройдет выставка «Вселенная Гарри Поттера»
В Краснодаре можно будет увидеть атмосферные экспонаты из фильмов о мальчике-волшебнике (6+)
В Краснодаре 14 ноября откроется выставка «Вселенная Гарри Поттера».
Все гости окунутся в атмосферу магии и чародейства. Посетители смогут изучить заклинания, пересадить мандрагоры, сварить зелье, заглянуть в хижину Хагрида, полетать на метле.
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Как рассказали организаторы, на выставке можно будет увидеть уникальные предметы и атрибутику, которые не отличить от оригинальных вещей из серии фильмов о мальчике-волшебнике.
Экспозиция расположится в ТРЦ «Красная площадь». Посетить её можно будет до 14 января 2025 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 декабря покажут спектакль «Плацкартом до Тибета» с участием резидентов Comedy Club.