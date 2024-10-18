Власти Сочи представили концепцию новогоднего оформления курорта. Мэр заявил, что ее согласовали с общественностью
В оформлении будут использованы традиционные для Нового года цвета — белый, красный и золотой
17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что одобрил концепцию новогоднего оформления города, которую ему показали на градостроительном совете. По его словам, идею согласовали с общественностью.
В декоре будут использованы традиционные для праздника цвета — белый, красный и золотой. Специалисты украсят световыми инсталляциями, иллюминациями и фотозонами около 150 территорий. Большинство — в Адлерском районе и горном кластере.
Главным символом оформления городских пространств к праздникам станет новогодний шар. На них нанесут изображения узнаваемых архитектурных объектов и природных достопримечательностей.
Главную городскую ёлку установят на Площади флага. При этом власти не сообщили, сколько потратят на новогодние украшение города.
«Посмотрел по отзывам, что людям понравились световые конструкции, которые были в прошлом году. Их обязательно используем и сейчас. Наши учреждения, объекты санкура и общепита тоже получат рекомендации по стилю оформления. Во всех районах курорта создадим тёплую обстановку главного семейного праздника», — заявил Прошунин.
Он добавил, что в новогодние каникулы Сочи ожидает 300 тыс. туристов.
Как писали Юга.ру, в 2024 году власти Краснодара направят 3,3 млн рублей на установку новогодних елок. Их начнут монтировать с 25 ноября, полностью украсить город обещают к 15 декабря.