Власти Сочи представили концепцию новогоднего оформления курорта. Мэр заявил, что ее согласовали с общественностью

В оформлении будут использованы традиционные для Нового года цвета — белый, красный и золотой

17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что одобрил концепцию новогоднего оформления города, которую ему показали на градостроительном совете. По его словам, идею согласовали с общественностью. В декоре будут использованы традиционные для праздника цвета — белый, красный и золотой. Специалисты украсят световыми инсталляциями, иллюминациями и фотозонами около 150 территорий. Большинство — в Адлерском районе и горном кластере.

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Главным символом оформления городских пространств к праздникам станет новогодний шар. На них нанесут изображения узнаваемых архитектурных объектов и природных достопримечательностей. Главную городскую ёлку установят на Площади флага. При этом власти не сообщили, сколько потратят на новогодние украшение города. «Посмотрел по отзывам, что людям понравились световые конструкции, которые были в прошлом году. Их обязательно используем и сейчас. Наши учреждения, объекты санкура и общепита тоже получат рекомендации по стилю оформления. Во всех районах курорта создадим тёплую обстановку главного семейного праздника», — заявил Прошунин. Он добавил, что в новогодние каникулы Сочи ожидает 300 тыс. туристов.