В 2024 году фермеры Адыгеи собрали почти 600 тыс. тонн зерновых. Лидеры уборочной кампании получили денежные премии

6 ноября в Адыгее отметили День урожая. Власти республики наградили лидеров уборочной кампании 2024 года

На празднике в Госфилармонии Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов рассказал об основных показателях агропромышленного комплекса региона и отметил лидеров отрасли.

В 2024 году фермеры Адыгеи собрали почти 600 тыс. тонн зерновых — на 7% выше, чем в прошлом году. Урожайность выросла на 3,8 ц/га (центнеров с гектара), составив почти 47 ц/га. При этом дефицит влаги в почве из-за летней засухи отразился на валовых сборах масличных культур — 112 тыс. тонн, на четверть меньше, чем в 2023-м.

Аграрии Адыгеи планируют собрать не менее 40 тыс. тонн плодов и ягод, ожидаемый прирост урожая — 33%. Индекс производства сельхозпродукции достиг 103,4%, а ее объём в действующих ценах увеличился на 11% — до 28,2 млрд рублей. В пищевой промышленности за 9 месяцев текущего года на 43,5% вырос объём отгруженной продукции, составив 47,5 млрд рублей с индексом производства 107%.

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Как отметил Кумпилов, конкретные механизмы для улучшения жизни на селе дают нацпроекты и госпрограммы, в первую очередь — программа комплексного развития сельских территорий. За последние пять лет на её реализацию в Адыгее направили более 6 млрд рублей, за счет которых построили и отремонтировали 173 объекта в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения, инженерной инфраструктуры.

Руководитель региона вручил награды лидерам отрасли. Кошехабльский и Майкопский районы получили дипломы и денежные премии по 150 тыс. рублей за самые высокие показатели сельхозпроизводства среди муниципальных образований республики. Дипломами главы республики и премиями по 130 тыс. рублей наградили комбайнеров — победителей соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 2024 года. Вот имена и результаты победителей: Николай Михайлович Дорошенко, СПК «Колхоз Ленина» Красногвардейского района — 3220 тонн зерна;

Евгений Петрович Абрамов, КФХ Зехова Зураба Хазретбиевича из Кошехабльского района — 3200 тонны зерна;

Сергей Григорьевич Деркачев, «Дондуковский элеватор» из Гиагинского района — 3154 тонны зерна;

Владислав Александрович Паздников, ИП Хахузоков Аслан Даутович из Теучежского района — 1890 тонн зерна;

Олег Владимирович Молчанов, «Нива» из Майкопского района — 1737 тонн зерна зерна;

Юрий Александрович Чентаев, «СиндАгро» из Тахтамукайского района — 1321 тонн зерна.

Лучшие сельхозпроизводители, а также ведущие предприятия животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности и выращивания риса получили дипломы и премии по 110 тыс. рублей.

«Нам важно, чтобы село развивалось и чтобы аграрный сектор экономики региона показывал стабильно хорошие результаты. У Адыгеи высокий потенциал, а главное есть люди, которые готовы вкладывать свои силы в развитие отрасли. Спасибо всем работникам сельского хозяйства за преданность делу, за ежедневный неустанный труд. Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли за многолетнюю, добросовестную работу и самоотдачу, за то, что передаёте свой ценный опыт молодым специалистам», — сказал Мурат Кумпилов.

После торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный мастерами искусства Адыгеи.