Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка «С любовью к Родине»
В Краснодаре покажут больше 80 произведений Петра Трегуба (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 7 ноября открытие персональной выставки Петра Трегуба «С любовью к Родине».
В экспозицию вошло более 80 произведений — пейзажи и натюрморты. Зрители увидят работы «Майская зелень. Тотьма», «Облака над Усть-Печеньгой», «Полдень», «Тихое место», «Осенние дары», «На Троицу», «Белый налив», «Деревенское утро».
Философия минимализма:
Как сообщили в пресс-службе музея, Петр Трегуб продолжает традиции русской реалистической школы живописи и стремится расширить жанровые и тематические границы своего искусства.
Выставка будет работать до 17 ноября по адресу улица Красная, 15.
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