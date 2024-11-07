Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка «С любовью к Родине»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут больше 80 произведений Петра Трегуба (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 7 ноября открытие персональной выставки Петра Трегуба «С любовью к Родине».

В экспозицию вошло более 80 произведений — пейзажи и натюрморты. Зрители увидят работы «Майская зелень. Тотьма», «Облака над Усть-Печеньгой», «Полдень», «Тихое место», «Осенние дары», «На Троицу», «Белый налив», «Деревенское утро».

Философия минимализма:

Как сообщили в пресс-службе музея, Петр Трегуб продолжает традиции русской реалистической школы живописи и стремится расширить жанровые и тематические границы своего искусства.

Выставка будет работать до 17 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале доступна экспозиция «Зеркало». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России.

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Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка «С любовью к Родине»
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