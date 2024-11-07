Пейзажи и натюрморты. В Краснодаре откроется выставка «С любовью к Родине»

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут больше 80 произведений Петра Трегуба (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 7 ноября открытие персональной выставки Петра Трегуба «С любовью к Родине». В экспозицию вошло более 80 произведений — пейзажи и натюрморты. Зрители увидят работы «Майская зелень. Тотьма», «Облака над Усть-Печеньгой», «Полдень», «Тихое место», «Осенние дары», «На Троицу», «Белый налив», «Деревенское утро».

Как сообщили в пресс-службе музея, Петр Трегуб продолжает традиции русской реалистической школы живописи и стремится расширить жанровые и тематические границы своего искусства. Выставка будет работать до 17 ноября по адресу улица Красная, 15.