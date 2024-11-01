В Тахтамукайском районе Адыгеи возводят школу на 1100 мест. Как продвигается строительство?

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства школы на 1100 мест в поселке Яблоновском Тахтамукайского района

Новую школу возводят по нацпроекту «Образование». Стоимость объекта — более 1,44 млрд рублей, еще 217 млн выделили на оборудование.

На участке уже возвели два трехэтажных корпуса, соединенных переходом. В них предусмотрели кабинеты, учебно-производственные мастерские, спортивный и актовый залы, помещения для клубно-кружковой работы, библиотеку, столовую, медкабинет и вспомогательные помещения. На территории школы разместят спортивную и игровую площадки.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой здания, монтируют инженерные сети и оконные блоки, устанавливают забор, обустраивают пришкольную территорию. 

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Криптография, шахматы и настольный теннис:

Мурат Кумпилов поручил ведомственным сотрудникам синхронизировать все оставшиеся работы: оснащение современным оборудованием и мебелью, благоустройство и озеленение прилегающей территории, монтаж уличного освещения, обеспечение транспортной доступности. С ресурсоснабжающими оранизациями обсудили подключение объекта к электрическим и газовым сетям и запуск котельной.

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За последние два года на развитие образовательной инфраструктуры в регионе направили свыше 9 млрд рублей. За это время в Адыгее построили 7 новых школ, в том числе 4 учебных заведения на 3550 мест в Тахтамукайском районе. Новые школы помогут разгрузить действующие.

Кроме того, за три года участия в федеральной программе капремонта школ в республике обновили 20 учебных заведений (в 2024 году — пять школ).

Ранее глава Адыгеи рассказал, где в республике построят и отремонтируют поликлиники в 2025 году. 

Адыгея Мурат Кумпилов Образование Строительство Школа Экономика

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