В Краснодаре открылся молодежный центр «Болгария». Какие бесплатные события там проходят?

В Краснодаре с конца сентября работает культурно-досуговый центр с киноконцертным залом «Болгария»

28 сентября власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертном залом. В ноябре в нем пройдет серия бесплатных мероприятий — кинопоказы, выставки, мастер-классы. Расписание кинопоказов: 2 и 3 ноября в 12:00 — «Белый-белый снег» (Россия, 2022 год, реж. Вилюра Исяндавлетова);

9 ноября в 15:00 — «Алиса в Стране чудес» (США, 2010 год, реж. Тим Бёртон);

9 ноября в 18:00 — «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971 год, реж. Холл Бартлетт);

10 ноября в 15:00 — «Кубанские казаки» (СССР, 1949 год, реж. Иван Пырьев);

10 ноября в 18:00 — «Мусоргский» (СССР, 1950 год, реж. Григорий Рошаль);

11, 13 и 15 ноября в 16:00 — «Крылья» (Россия, 2023 год, реж. Алексей Свиридов);

16 ноября в 15:00 — «Белеет парус одинокий» (СССР, 1937 год, реж. Владимир Легошин);

16 ноября в 18:00 — «Моя жизнь без меня» (США, 1995 год, реж. Изабель Койшет);

17 ноября в 15:00 — «Горе от ума» (СССР, 1952 год, реж. Сергей Алексеев, Виталий Войтецкий);

21, 23 и 24 ноября в 12:00 — «Мама» (СССР, Румыния, Франция, 1976 год, реж. Элизабета Бостан);

23 ноября в 14:00 — «Садко» (СССР, 1952 год, реж. Александр Птушко);

24 ноября в 15:00 — «Дубровский» (СССР, 1936 год, реж. Александр Ивановский);

24 ноября в 18:00 — «Елена Троянская» (США, 1956 год, Роберт Уайз);

30 ноября в 12:00 — «Чук и Гек» (СССР, 1953 год, Иван Лукинский);

30 ноября в 13:00 — «Кащей Бессмертный» (СССР, 1944 год, реж. Александр Роу);

30 ноября в 15:00 — «Плата за страх» (Италия, Франция, 1953 год, реж. Анри-Жорж Клузо);

30 ноября в 18:00 — «На последнем дыхании» (Швеция, 1960 год, реж. Жан-Люк Годар).

6 ноября в 18:00 начнется экскурсия по выставке «Мой 2024» художницы Екатерины Чаецкой. 9 ноября в 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению ловца снов. 12 ноября в 16:00 стартуют уроки по спортивно-бальным танцам. 19 ноября в 16:00 начнутся занятия по народному танцу. 26 ноября в 16:00 пройдут уроки по кавказскому танцу.