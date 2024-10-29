В Краснодаре в общежитии медуниверситета произошел пожар. Эвакуировали 254 человека

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала SHOT https://t.me/shot_shot/73511
    © Скриншот из телеграм-канала SHOT https://t.me/shot_shot/73511

Пожар в общежитии произошел из-за замыкания электроприбора

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что сообщение о пожаре в общежитии на улице Колхозной поступило 29 октября в 08:47. Возгорание произошло в комнате на площади 30 кв. метров.

В 9:18 пожар полностью потушили. Сотрудники МЧС эвакуировали 254 человек и спасли трех студентов.

Что-то горит, никто не говорит:

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что пожар произошел на третьем этаже общежития из-за замыкания электроприбора. Ведомство организовало проверку.

По данным прокуратуры, один студент отравился продуктами горения. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает. Позже в ведомстве добавили, что он обратился к врачам из-за бронхиальной астмы, а не по причине отравления продуктами горения.

При этом телеграм-канал SHOT рассказал, что в общежитии не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.

По данным SHOT, пострадавшие — две девушки и парень, учащиеся по обмену из Индии. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице. 

Как писали Юга.ру, в начале октября в Краснодаре в микрорайоне Образцово загорелась строящаяся школа.

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