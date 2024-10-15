Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Королевство» про подростков из детдома

16 и 23 октября можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями драму «Королевство». Режиссерка Татьяна Рахманова за свою работу получила премию фестиваля «Маяк» в номинации «Лучший дебют».

В центре сюжета — подростки, живущие в детском доме. В день своего выпуска они арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. За два дня они спускают на развлечения все деньги. Когда аренда дома заканчивается, здание превращается в крепость.

В ленте снялись актеры, воспитанные в детских домах.

Директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин отметил, что режиссера явно вдохновляет творчество Ларса фон Триера и Джона Кассаветиса.

«Как и они, она не только не щадит чувств зрителя, но и делает все для того, чтобы спровоцировать его максимальную реакцию», — считает Тыркин.

Начало показов в 20:00. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.