Рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти

Эколог рассказал, чем опасен для экологии разлив нефтепродуктов в море в Туапсинском районе

Предыстория: 8 октября на пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе зафиксировали масляное пятно. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты, но пока не выявили источник. На берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров.



В акватории моря не смогли сразу начать уборку нефтепродуктов из-за шторма. При этом глава Туапсинского района Сергей Бойко заявлял, что в воде объем загрязнения больше, чем на берегу.

9 октября «КП»-Кубань» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко сообщила, что разлившаяся нефть может быстро распространиться.



Пленка от нефтяного пятна, покрывшая поверхность, опасна для экологии Черного моря и может навредить рыбам и морепродуктам.

«И пленка, которая закрывает доступ к кислороду, и капельки нефти, которые попадают в организмы, — все наносит урон водным организмам. А потом по питательной цепи доходит до человека. Если даже рыба или мидии не погибнут, то попадут в виде пищи к людям», — рассказал Голубитченко.



Также блогер Евгений Витишко написал в своем телеграм-канале, что площадь загрязнения в Туапсинском районе гораздо больше, чем 700 кв. метров:



«Само пятно в море шириной более 30 метров при расстоянии между гидротехническими сооружениями поселков Южного и Гизель-Дере. Там, где они фиксируются, площадь загрязнения составила более 45 тыс. кв. метров».