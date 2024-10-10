Рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «У Черного моря. Туапсе» https://t.me/tuapsevesti/6468
    © Скриншот из телеграм-канала «У Черного моря. Туапсе» https://t.me/tuapsevesti/6468

Эколог рассказал, чем опасен для экологии разлив нефтепродуктов в море в Туапсинском районе

Предыстория: 8 октября на пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе зафиксировали масляное пятно. Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты, но пока не выявили источник. На берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров. 

В акватории моря не смогли сразу начать уборку нефтепродуктов из-за шторма. При этом глава Туапсинского района Сергей Бойко заявлял, что в воде объем загрязнения больше, чем на берегу.

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9 октября «КП»-Кубань» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко сообщила, что разлившаяся нефть может быстро распространиться.

Пленка от нефтяного пятна, покрывшая поверхность, опасна для экологии Черного моря и может навредить рыбам и морепродуктам.

«И пленка, которая закрывает доступ к кислороду, и капельки нефти, которые попадают в организмы, — все наносит урон водным организмам. А потом по питательной цепи доходит до человека. Если даже рыба или мидии не погибнут, то попадут в виде пищи к людям», — рассказал Голубитченко.

Также блогер Евгений Витишко написал в своем телеграм-канале, что площадь загрязнения в Туапсинском районе гораздо больше, чем 700 кв. метров:

«Само пятно в море шириной более 30 метров при расстоянии между гидротехническими сооружениями поселков Южного и Гизель-Дере. Там, где они фиксируются, площадь загрязнения составила более 45 тыс. кв. метров».

Напомним, что ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске в конце февраля составил более 450 млн рублей.

Животные Нефть Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

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Рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти
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