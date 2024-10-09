Под Туапсе обнаружили разлив нефти в Черное море. Власти ввели режим повышенной готовности

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «tuapse_info ТуапсеИнфо» https://t.me/tuapse_info_official/28931
    © Скриншот из телеграм-канала «tuapse_info ТуапсеИнфо» https://t.me/tuapse_info_official/28931

На пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе зафиксировали масляное пятно. На берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров

Утром 8 октября в соцсетях появились кадры разлива нефти в Туапсинском районе на центральной части пляжа поселка Гизель-Дере. К вечеру того же дня глава муниципалитета Сергей Бойко отреагировал на происшествие.

По его словам, разлив нефти в Черное море произошел в Шепсинском сельском поселении. Там ввели режим повешенной готовности.

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На участке ввели ограничение на посещение береговой линии.

Специалисты выявляют загрязнения на берегу. Их площадь составляет 700 кв. м.

Глава муниципалитета заявил, что в акватории моря пока не могут провести очистку из-за погодных условий. В воде объем загрязнений выше, чем на берегу.

Как писали Юга.ру, ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске составил более 450 млн рублей.

Нефть Происшествия Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

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