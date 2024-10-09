Под Туапсе обнаружили разлив нефти в Черное море. Власти ввели режим повышенной готовности

На пляже Гизель-Дере в 10 км от Туапсе зафиксировали масляное пятно. На берегу площадь загрязнений составила 700 кв. метров

Утром 8 октября в соцсетях появились кадры разлива нефти в Туапсинском районе на центральной части пляжа поселка Гизель-Дере. К вечеру того же дня глава муниципалитета Сергей Бойко отреагировал на происшествие.



По его словам, разлив нефти в Черное море произошел в Шепсинском сельском поселении. Там ввели режим повешенной готовности.

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Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты, однако не выявили источник. Правоохранительные органы организовали проверку.



На участке ввели ограничение на посещение береговой линии.



Специалисты выявляют загрязнения на берегу. Их площадь составляет 700 кв. м.



Глава муниципалитета заявил, что в акватории моря пока не могут провести очистку из-за погодных условий. В воде объем загрязнений выше, чем на берегу.