Строящаяся школа загорелась в Краснодаре в микрорайоне Образцово

Видео пожара здания будущей школы появилось в пабликах Краснодара. Власти сообщали, что это будет одна из самых больших школ в крае

На кадрах видны черные клубы дыма возле здания и внутри него.

4 октября телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео пожара строящейся школы в районе улицы Кирилла Россинского. Она находится в новом микрорайоне Образцово.

Позже МЦУ Краснодара сообщил , что пожар произошел на стройплощадке школы напротив дома по улице Командорская, 5/1. Предварительная площадь горения — 20 кв. метров. Через полчаса пожар полностью потушили.

2 октября администрация Краснодарского края сообщила, что школа на улице Командорской готова на 57%, а строительство завершат в 2025 году.

В пресс-релизе сказано, что школа площадью более 31,7 тыс. кв метров станет одной из самых больших в Краснодарском крае, она рассчитана на 1875 мест. Учебное заведение строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».