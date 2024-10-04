Строящаяся школа загорелась в Краснодаре в микрорайоне Образцово

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/76421
    © Скриншоты из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/76421

Видео пожара здания будущей школы появилось в пабликах Краснодара. Власти сообщали, что это будет одна из самых больших школ в крае

4 октября телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео пожара строящейся школы в районе улицы Кирилла Россинского. Она находится в новом микрорайоне Образцово. 

На кадрах видны черные клубы дыма возле здания и внутри него.

Позже МЦУ Краснодара сообщил, что пожар произошел на стройплощадке школы напротив дома по улице Командорская, 5/1. Предварительная площадь горения — 20 кв. метров. Через полчаса пожар полностью потушили.

2 октября администрация Краснодарского края сообщила, что школа на улице Командорской готова на 57%, а строительство завершат в 2025 году.

В пресс-релизе сказано, что школа площадью более 31,7 тыс. кв метров станет одной из самых больших в Краснодарском крае, она рассчитана на 1875 мест. Учебное заведение строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

Как писали Юга.ру, 31 тюля в центре Краснодара произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка».

Инфраструктура Краснодар Пожары Происшествия Строительство Школа

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Строящаяся школа загорелась в Краснодаре в микрорайоне Образцово
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