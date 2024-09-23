Краснодарцев приглашают в кофейню на выставку «Взросление и меланхолия»

Картины Анастасии пронизаны меланхолией, которая сопровождает переход от беззаботного детства к взрослым обязанностям и ожиданиям. Эти работы о том, как человек учится преодолевать кризисы и трансформировать опыт.



Выставка продлится до 17 октября в кофейне по адресу: улица Красная, 11, Музейный дворик.