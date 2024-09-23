Краснодарцев приглашают в кофейню на выставку «Взросление и меланхолия»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой музея имени Ф.А. Коваленко

В кофейне краснодарского художественного музея имени Коваленко до 17 октября пройдет выставка Анастасии Ярошевой «Взросление и меланхолия» (0+)

19 сентября пресс-служба музея имени Коваленко анонсировала персональную выставку Анастасии Ярошевой «Взросление и меланхолия».

Художница исследует личный опыт взросления, акцентируя внимание на моментах жизни, способных менять сознание человека.

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Картины Анастасии пронизаны меланхолией, которая сопровождает переход от беззаботного детства к взрослым обязанностям и ожиданиям. Эти работы о том, как человек учится преодолевать кризисы и трансформировать опыт.

Выставка продлится до 17 октября в кофейне по адресу: улица Красная, 11, Музейный дворик.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет выставка живописи «Вдоль по линии Кавказа».

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