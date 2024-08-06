Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае за 3 дня заработал 12 млн рублей

Фильм студии Marvel «Дэдпул и Росомаха», вышедший в Краснодарском крае 3 августа под названием «Напугай меня», собрал за три дня более 12 млн рублей (18+)

6 августа Юга.ру выяснили, что блокбастер «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае заработал за три дня 12 млн 347 тыс. 110 рублей. 300 сеансов посетили 28 тыс. 883 зрителя. На фильм приходится 39% всех прокатных сборов. Такие данные приводит Единая аналитическая информационная система (ЕАИС).

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Супергеройская лента студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае вышла на экраны 3 августа под названием «Напугай меня».

По сюжету Дэдпул решил завязать с былыми приключениями и спокойно жить с невестой Ванессой. Однако наемника снова придется отправиться на новое задание, а заодно и наладить отношения с другим супергероем — Росомахой.