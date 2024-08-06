Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае за 3 дня заработал 12 млн рублей
Фильм студии Marvel «Дэдпул и Росомаха», вышедший в Краснодарском крае 3 августа под названием «Напугай меня», собрал за три дня более 12 млн рублей (18+)
6 августа Юга.ру выяснили, что блокбастер «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае заработал за три дня 12 млн 347 тыс. 110 рублей. 300 сеансов посетили 28 тыс. 883 зрителя. На фильм приходится 39% всех прокатных сборов.
Такие данные приводит Единая аналитическая информационная система (ЕАИС).
Супергеройская лента студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» в Краснодарском крае вышла на экраны 3 августа под названием «Напугай меня».
«Игра престолов» на минималках:
По сюжету Дэдпул решил завязать с былыми приключениями и спокойно жить с невестой Ванессой. Однако наемника снова придется отправиться на новое задание, а заодно и наладить отношения с другим супергероем — Росомахой.
Как писали Юга.ру, краснодарский центр притяжения и интеллектуального досуга «Пятница» сообщил о создании клуба любителей сериалов. Первая встреча пройдет 12 августа.