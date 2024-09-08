Товарищеский матч ФК «Краснодар» собрал 20,5 тысячи зрителей

«Быки» на своем стадионе обыграли ФК «10» из Медиалиги со счетом 4:2

7 сентября ФК «Краснодар» провел товарищеский матч с клубом «10», который представляет Медиалигу и основан участниками команды КВН «Камызяки». Медиалига — это проект, объединяющий футбол с элементами шоу-бизнеса. Перед матчем с «Краснодаром» состоялось 20-минутное выступление юмористов из ФК «10». При этом в основе медиа-команды на поле вышли девять игроков с опытом выступления в профессиональных клубах. К примеру, форвард Игорь «Кирей» Киреев в составе «Ростова» играл в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико», а на счету Брайана Идову 10 матчей за сборную Нигерии.

«Краснодар» тоже выпустил состав близкий к оптимальному: отсутствовали разве что разъехавшиеся на матчи своих сборных Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Джон Кордоба.

Матч получился результативным — профессионалы победили 4:2. На голы Мозеса Кобнана, Федора Смолова и дубль Олакунле Олусегуна ФК «10» ответил точными ударами Петра Тена и вышеупомянутого Игоря Киреева.

Матч посетили 20 555 зрителей — больше в сезоне-2024/25 собирали только игры «Краснодара» против ЦСКА в чемпионате и Кубке России. Стоит, впрочем, отметить, что товарищеские матчи можно посещать без «Фан ID» — электронного документа о регистрации спортивного болельщика на «Госуслугах».