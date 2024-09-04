В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей. Больше только в Москве и Московской области
Краснодарский край значится среди лидеров по количеству автомобилей в стране
3 сентября издание «Автостат Инфо» сообщило, что в России общее количество легковых автомобилей составляет 44 млн 606 тыс. 409 единиц.
Москва и Московская область заняли первое и второе места по количеству зарегистрированных машин. Краснодарский край значится на третьем месте.
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Топ-10 российских регионов по количеству автомобилей:
- Москва — 3 млн 894 тыс. 180;
- Московская область — 2 млн 718 тыс. 950;
- Краснодарский край — 1 млн 930 тыс. 392;
- Санкт-Петербург — 1 млн 610 тыс. 842;
- Свердловская область — 1 млн 411 тыс. 563;
- Ростовская область — 1 млн 352 тыс. 599;
- Татарстан — 1 млн 313 тыс. 437;
- Башкартостан — 1 млн 292 тыс. 449;
- Челябинская область — 1 млн 124 тыс. 782;
- Самарская область — 1 млн 36 тыс. 401.
Как писали Юга.ру, по Краснодару ездит около 800 тыс. машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки.
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