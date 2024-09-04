В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей. Больше только в Москве и Московской области

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Краснодарский край значится среди лидеров по количеству автомобилей в стране

3 сентября издание «Автостат Инфо» сообщило, что в России общее количество легковых автомобилей составляет 44 млн 606 тыс. 409 единиц.

Москва и Московская область заняли первое и второе места по количеству зарегистрированных машин. Краснодарский край значится на третьем месте.

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Топ-10 российских регионов по количеству автомобилей:

  • Москва — 3 млн 894 тыс. 180;
  • Московская область — 2 млн 718 тыс. 950;
  • Краснодарский край — 1 млн 930 тыс. 392;
  • Санкт-Петербург — 1 млн 610 тыс. 842;
  • Свердловская область — 1 млн 411 тыс. 563;
  • Ростовская область — 1 млн 352 тыс. 599;
  • Татарстан — 1 млн 313 тыс. 437;
  • Башкартостан — 1 млн 292 тыс. 449;
  • Челябинская область — 1 млн 124 тыс. 782;
  • Самарская область — 1 млн 36 тыс. 401.

Как писали Юга.ру, по Краснодару ездит около 800 тыс. машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки.

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