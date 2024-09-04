В Краснодарском крае зарегистрировано более 1,9 млн легковых автомобилей. Больше только в Москве и Московской области

Краснодарский край значится среди лидеров по количеству автомобилей в стране

Москва и Московская область заняли первое и второе места по количеству зарегистрированных машин. Краснодарский край значится на третьем месте.

3 сентября издание «Автостат Инфо» сообщило , что в России общее количество легковых автомобилей составляет 44 млн 606 тыс. 409 единиц.

Как писали Юга.ру, по Краснодару ездит около 800 тыс. машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки.