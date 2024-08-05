Реки на дорогах, запрет на купание и отключения света: показываем обстановку в Анапе

5 августа Анапу накрыла непогода. На курорте отключили электричество и ввели запрет на купание в Черном море

5 августа на Анапу обрушился ливень. Дождь затопил улицы и создал трудности на дорогах. Жители курорта поделились в соцсетях кадрами непогоды:

Также 5 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил об аварийном отключении света в селе Супсех, станице Анапской и частично в городе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты устраняют последствия аварии.



Помимо этого, 5 августа власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. На пляжах курорта спасатели не разрешают заходить в воду из-за гроз и обильных осадков.