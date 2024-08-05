Реки на дорогах, запрет на купание и отключения света: показываем обстановку в Анапе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

5 августа Анапу накрыла непогода. На курорте отключили электричество и ввели запрет на купание в Черном море

5 августа на Анапу обрушился ливень. Дождь затопил улицы и создал трудности на дорогах. Жители курорта поделились в соцсетях кадрами непогоды:

Также 5 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил об аварийном отключении света в селе Супсех, станице Анапской и частично в городе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты устраняют последствия аварии.

Помимо этого, 5 августа власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. На пляжах курорта спасатели не разрешают заходить в воду из-за гроз и обильных осадков.

Напомним, что в Краснодаре 5-6 августа синоптики прогнозировали ухудшение погоды. В городе объявили штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, анапские туристы просят Бастрыкина вернуть на пляжи мороженое, кукурузу и холодные напитки.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Погода Происшествия Черное море

Новости

Роскачество рассказало, как экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане повлияла на урожай винограда
В Сочи 6 августа сильно ухудшится погода
Где в Краснодаре отключат горячую воду: даты и адреса
Реки на дорогах, запрет на купание и отключения света: показываем обстановку в Анапе
Перед Крымским мостом 5 августа образовалась длинная пробка, в ней стоят до четырех часов
В Сочи планируют построить железную дорогу Адлер — Кисловодск

Лента новостей

Реклама на сайте