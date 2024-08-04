Анапские туристы просят Бастрыкина вернуть на пляжи мороженое, кукурузу и холодные напитки

2 августа телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал видео анапских туристов, которые жалуются главе СК Александру Бастрыкину на отсутствие на пляжах киосков и кафе.

«Уважаемый Александр Бастрыкин! Мы туристы, отдыхаем в Анапе не первый год. И нам не нравится, что закрыли все палаточки. Нам негде попить взять! Негде покушать детям! Теперь мы теряем по 15 минут, ходим», — обратился к главному следователю страны мужчина.

«Условия стали не для того, чтобы отдыхать всем людям. Мороженое детям нельзя купить, кукурузу. Мы приехали сюда отдыхать! Просим вас вернуть всё на те места, где всё было», — отметила одна из отдыхающих.

«Мороженое детям нельзя купить, кукурузу. Мы приехали сюда отдыхать! Просим вас вернуть всё на те места, где всё было», — возмутилась другая женщина.

В мэрии Анапы заявили, что на курорте ведётся борьба с незаконно размещенными нестационарными объектами. Создавать неудобства для отдыхающих никто не хотел.