В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре 5-6 августа ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с
4 августа Муниципальный центр управления Краснодара объявил штормовое предупреждение в кубанской столице. 5-6 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на 11 месте в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ.
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