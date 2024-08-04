В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 5-6 августа ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с

4 августа Муниципальный центр управления Краснодара объявил штормовое предупреждение в кубанской столице. 5-6 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на 11 месте в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ.

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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
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