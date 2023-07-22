В Краснодаре открылась выставка современного искусства «Загон»

Краснодарский край

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  • Культурный центр «Пустое место» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Культурный центр «Пустое место» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Пустое место» работает выставка современного искусства «Загон»

Представлены живопись, графика, концептуальное и цифровое искусство, фотография и многое другое. Среди участников — Тенгиз Шамов, Алексей Верзунов, Леша Да, Александр Киреев, Андрей Саенко, Михаил Масальский, Игорь и Роман Михович и другие.

Также в программе лекции «Что значит быть современным сегодня» и «Художники-пророки: откуда берется будущее?», перформанс, мастер-класс по печатной графике.

«Загон» будет работать до 30 июля. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Выставка открыта для посещения с 12:00 до 22:00. Все дни вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся Музей минералов имени Василия Гриценко. В нем представлена коллекция редких камней со всего мира, а также раковины моллюсков и разнообразные окаменелости. 

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