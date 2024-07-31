Детский киноклуб: в Краснодаре покажут и обсудят семейный фильм «Мой дикий друг»

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/picture/4094556/
    © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/picture/4094556/

В кинотеатре «Монитор СБС» пройдет премьера фильма о дружбе мальчика с диким лисенком. После показа зрителей ждет обсуждение картины (6+)

Детский киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 августа специальный показ приключенческого фильма «Мой дикий друг». После просмотра зрители смогут обсудить картину с экспертом Эколого-биологического центра Краснодарского края Еленой Никитенко.

Это история про семиклассника Сашу Меньшикова, который живет в небольшом поселке у своей тети. С одноклассниками у него не ладится, поэтому мальчик много времени проводит на прогулках в лесу. Однажды он находит лисенка, пойманного в капкан. Саша решает спасти рыжего друга.

В главных ролях снялись Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев.

Киновселенная Marvel:

В пресс-службе «Монитора» отметили, что в фильме было задействовано четыре разных лиса, так как животные очень быстро растут. Съемки проходили в Свердловской области, при создании фильма авторы вдохновлялись сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Монитор СБС», начало в 19:00. Билеты стоят 440 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет бесплатный кинопоказ культового мультфильма «Дамбо».

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Детский киноклуб: в Краснодаре покажут и обсудят семейный фильм «Мой дикий друг»
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