Детский киноклуб: в Краснодаре покажут и обсудят семейный фильм «Мой дикий друг»

Детский киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 августа специальный показ приключенческого фильма «Мой дикий друг». После просмотра зрители смогут обсудить картину с экспертом Эколого-биологического центра Краснодарского края Еленой Никитенко.



Это история про семиклассника Сашу Меньшикова, который живет в небольшом поселке у своей тети. С одноклассниками у него не ладится, поэтому мальчик много времени проводит на прогулках в лесу. Однажды он находит лисенка, пойманного в капкан. Саша решает спасти рыжего друга.

В главных ролях снялись Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев.