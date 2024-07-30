Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре парка «Краснодар»

На Фестивале уличного кино зрители смогут и проголосовать за лучший короткометражный фильм России с помощью фонарика (12+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 1 августа в амфитеатре пройдет Всероссийский фестиваль уличного кино. Вход свободный. Зрителям покажут 7 короткометражек молодых режиссеров с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других актеров. Также анонсирован кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

После просмотра пройдет зрительское голосование — с помощью света фонарика или экрана телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Краснодаре. После обработки голосов со всей РФ будет определен фильм-победитель. Программа фестиваля: 17:30 — показ внеконкурсной программы (избранные фильмы);

18:40 — показ программы Rutube;

19:20 — показ конкурсной программы.

Фестиваль уличного кино — масштабный смотр короткометражных фильмов. Он проходит летом в разных городах РФ, а показы устраивают только на открытых площадках. В 2024 году фестивалю исполняется 11 лет.