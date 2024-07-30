В Краснодаре пройдет бесплатный кинопоказ культового мультфильма «Дамбо»

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 2 августа кинопоказ семейного мультфильма «Дамбо». Премьера ленты состоялась в 1941 году.

Сюжет напоминает сказку «Гадкий утенок». Это трогательная история про слоненка Дамбо, который родился с огромными ушами, из-за чего его стали дразнить сверстники, а позже выгнали из цирка. Дамбо становится изгоем. Но однажды он встречает мышонка Тимоти, который помогает Дамбо поверить в себя и стать звездой цирка.