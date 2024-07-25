Анапа, Геленджик и Сочи вошли в список курортов федерального значения

25 июля ТАСС сообщило , что глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень курортов федерального значения. В список вошли 55 территорий, среди которых Сочи, Анапа, Геленджик и его окрестности, Евпатория, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Крымское Приморье, Нальчик, Пятигорск.

Также в перечне значится одна лечебно-оздоровительная местность, она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в список включили один курортный регион — Кавказские минеральные воды, к которому относятся Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

Создание такого списка нужно, чтобы разграничить подведомственность курортов. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2024 года.