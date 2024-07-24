В Северной Осетии появится глэмпинг за 110 млн рублей

В Северной Осетии построят глэмпинг за 110 млн рублей. На территории будет пять домов, бассейн и здание сельсовета

24 июля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил , что в регионе построят глэмпинг. Инвестор вложит в проект 110 млн рублей.

На территории возведут пять модульных домов и бассейн. Инвестор также восстановит здание сельсовета, в котором разметят мастерскую, где гостей будут знакомить с осетинской культурой и национальной кухней.

Глэмпинг находится в селении Верхний Цей. Сейчас строители проводят коммуникации для монтажа зданий. Запустить проект планируют уже в 2024 году.