В Северной Осетии появится глэмпинг за 110 млн рублей

Северная Осетия

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло

В Северной Осетии построят глэмпинг за 110 млн рублей. На территории будет пять домов, бассейн и здание сельсовета

24 июля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе построят глэмпинг. Инвестор вложит в проект 110 млн рублей.

Читайте также:

На территории возведут пять модульных домов и бассейн. Инвестор также восстановит здание сельсовета, в котором разметят мастерскую, где гостей будут знакомить с осетинской культурой и национальной кухней.

Глэмпинг находится в селении Верхний Цей. Сейчас строители проводят коммуникации для монтажа зданий. Запустить проект планируют уже в 2024 году.  

Как писали Юга.ру, в Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей.

Деньги Инвестиции Курорты и туризм Строительство

Новости

В Северной Осетии появится глэмпинг за 110 млн рублей
Новая функция РЖД: при покупке билета на поезд Москва — Адлер можно увидеть фотографии вагона
В Краснодарском крае и Адыгее начали строить надземные переходы на трассе М-4 «Дон»
Теннисистка из Сочи и каноистка из Краснодара выступят на Олимпиаде-2024
Приложение «Авито» снова доступно в App Store. Накануне оно пропало из сервиса
Под Новороссийском оборудуют новый пляж с бунгало и шезлонгами

Лента новостей

За деньги — Фемида!
Вчера, 17:42
За деньги — Фемида!
Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз: обзор скандального законопроекта
В парке советского периода
17 июля, 15:00
В парке советского периода
Очерк из ставропольского колхоза Коммаяк, где футурист Сергей Третьяков выпускал газету в 1930-х
Голые балерины против котика
Вчера, 16:16
Голые балерины против котика
Пользователи соцсетей выбрали самую странную скульптуру Краснодарского края

Реклама на сайте