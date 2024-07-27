В Краснодаре пройдет фестиваль фантастики, кино и видеоигр

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бордерлендс» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Бордерлендс» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском ТРК «СБС Мегамолл» 3 августа состоится событие для поклонников компьютерных игр. Его приурочили к выходу фильма «Бордерлендс» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 3 августа фестиваль фантастики, кино и видеоигр. В программе: презентация блокбастера, турнир по игре Borderlands 3, косплей-шоу, розыгрыш призов и многое другое.

Фестиваль приурочили к выходу на экраны боевика «Бордерлендс». Сюжет основан на одноимённой серии видеоигр. Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Эдгар Рамирес исполнили главные роли.

Фестиваль стартует в 17:00 в центральном атриуме ТРК «СБС Мегамолл». Вход свободный.

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В Краснодаре пройдет фестиваль фантастики, кино и видеоигр
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