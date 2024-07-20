В Краснодаре откроется выставка «Синяя птица счастья». Покажут пейзажи, портреты и натюрморты
В Краснодарском музее имени Коваленко 25 июля откроется выставка Валерия Зобнина «Синяя птица счастья» (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 июля открытие персональной выставки Валерия Зобнина «Синяя птица счастья». Больше 30 живописных произведений составят основу экспозиции. Посетители смогут увидеть пейзажи, портреты и натюрморты.
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«Валерий Васильевич моделирует такое пространство, где каждому будет хорошо, и каждый посетитель найдет подходящие для себя образы в картинах», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.
Выставка будет работать до 11 августа по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Арт-союз» открылась выставка Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Представлены работы, выполненные в техниках тканого гобелена и батика.