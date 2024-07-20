В Краснодаре откроется выставка «Синяя птица счастья». Покажут пейзажи, портреты и натюрморты

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 25 июля откроется выставка Валерия Зобнина «Синяя птица счастья» (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 июля открытие персональной выставки Валерия Зобнина «Синяя птица счастья». Больше 30 живописных произведений составят основу экспозиции. Посетители смогут увидеть пейзажи, портреты и натюрморты.

Читайте также:

«Валерий Васильевич моделирует такое пространство, где каждому будет хорошо, и каждый посетитель найдет подходящие для себя образы в картинах», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 11 августа по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Арт-союз» открылась выставка Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Представлены работы, выполненные в техниках тканого гобелена и батика.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре откроется выставка «Синяя птица счастья». Покажут пейзажи, портреты и натюрморты
В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с психологом драму «К чему-то прекрасному»
Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о группе The Cranberries
В Краснодарском крае двенадцатилетней Виолетте Потаповой нужно специальное кресло-коляска. Как помочь девочке?
В сети появился первый трейлер хоррора «Избавление» с Гленн Клоуз
Краснодарцев приглашают на лекцию о документальном театре

Лента новостей

Реклама на сайте