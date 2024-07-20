В Краснодаре откроется выставка «Синяя птица счастья». Покажут пейзажи, портреты и натюрморты

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 июля открытие персональной выставки Валерия Зобнина «Синяя птица счастья». Больше 30 живописных произведений составят основу экспозиции. Посетители смогут увидеть пейзажи, портреты и натюрморты.

«Валерий Васильевич моделирует такое пространство, где каждому будет хорошо, и каждый посетитель найдет подходящие для себя образы в картинах», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 11 августа по адресу улица Красная, 15.