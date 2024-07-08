В Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны». Выступят звезды Большого и Мариинского театров

В Геленджике 30 августа состоится гала-концерт звезд российского балета в рамках фестиваля «Сезоны». Зрители увидят сцены из легендарных спектаклей (16+)

Культурный центр «Геленджик арена» анонсировал на 30 августа гала-концерт звезд российского балета в рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны». Зрителям покажут сцены из спектаклей «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот», «Чайка» и «Колокола» в постановке хореографа Юрия Посохова.

В гала-концерте примут участие артисты Большого и Мариинского театров Екатерина Крысанова, Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Екатерина Кондаурова, Денис Родькин, Игорь Цвирко и другие. Начало выступления в 19:00. Фестиваль «Сезоны» впервые состоялся в Геленджике в 2021 году. Тогда зрители смогли оценить спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от Мастерской Брусникина.