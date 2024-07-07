Шляпы, ставки и скакуны. Краснодарский ипподром приглашает на скачки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 июля на Краснодарском ипподроме пройдет праздник чистокровного коннозаводства. Помимо скачек будет традиционный конкурс шляпок и мастер-классы для детей (0+)

Краснодарский ипподром анонсировал на 13 июля скачки и десятый ежегодный фестиваль шляп. Зрители смогут увидеть 13 скачек, где на дистанции от 1000 до 3200 метров будут состязаться лошади в возрасте от двух лет и старше.

Помимо спортивной части гостей ждет фестиваль шляп. Организаторы также подготовили развлекательную программу для детей — будут мастер-классы, бесплатные батуты и катания на лошадях. Дресс-код дня — белая одежда и аксессуары.

Перформанс и картины:

Праздник пройдет 13 июля в 10:00. Билеты стоят 800 рублей. Краснодарский ипподром находится по адресу: улица Береговая, 11.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре прошли скачки на воображаемых лошадях. Это соревнования по хоббихорсингу — «езде» на деревянной палке с головой лошади.

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