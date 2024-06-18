В России начался прием заявок на акселератор для финтех-стартапов

Ассоциация российских банков (АРБ) в партнерстве с Уралсибом запустила Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор

Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в банковскую бизнес-практику инновационных технологических решений, которые повысят эффективность бизнес-операций, улучшат качество обслуживания клиентов и создадут новые источники выручки.

Платформа акселератора объединяет финтех-стартапы, банки и компании-партнеры. Банки увидят сразу несколько инновационных решений и оперативно выберут то, что максимально соответствует их потребностям.

Стартапы, в свою очередь, представят собственные проекты потенциальным заказчикам, протестируют свои решения в реальных условиях и получат профессиональную экспертизу и ресурсы для масштабирования своего бизнеса.

Участники могут подать заявки на акселератор по направлениям: банковская розница, решения для малого и среднего бизнеса, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, премиум банкинг, улучшение клиентского опыта, корпоративный банкинг и core-банкинг, цифровой маркетинг, HR-технологии, ИИ-решения, цифровые платежи и переводы, персонализированные финансовые продукты и услуги.

Прием заявок от участников продлится до 9 августа. Отправить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте акселератора. 16 августа сформируют лонг-лист из 100 проектов, 30 из которых отберут для акселерации (начнется 26 августа). Финал пройдет 10 октября.

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Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и банка Уралсиб прошел в 2023 году. Он собрал около 300 заявок от стартапов в области финансовых технологий. Участники представили свои инновационные продукты и идеи более чем 20 российским финансовым организациям.

Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя в том числе различные акселераторы и хакатоны. Так, летом 2023-го прошел хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором поучаствовали свыше 250 команд. Банк регулярно входит в топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который ежегодно готовит фонд «Сколково».