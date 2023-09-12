Из Сочи в Абхазию запустили турпоезд «Рица»
В Абхазию из Сочи прибыл туристический поезд «Рица»
Путешествие в туристическом поезде «Рица» продлится шесть дней, сообщает мэрия Сочи. Он следует по маршруту: Сочи—Роза Хутор—Гагра—Сухум—Сочи—Аэропорт Сочи.
Поезд вмещает 82 пассажира. Поездка проходит в формате «отель на колесах»: день пассажиры проводят на экскурсиях, а вечером — возвращаются в вагоны. Путешествие включает в себя знакомство с достопримечательностями Сочи, Гагры, Сухума и Нового Афона.
В состав также включен вагон-буфет, в котором подают блюда абхазской кухни.
«Маршрут организован по схеме «самолет + поезд»: от Череповца до аэропорта Сочи гости отправились самолетом, далее продолжили путешествие туристическим поездом», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В администрации города-курорта добавили, что на первый маршрут из Сочи в Абхазию продали более 90% путевок.
Напомним, что на курорты Краснодарского края в бархатный сезон отправят 600 дополнительных поездов.