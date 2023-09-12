Из Сочи в Абхазию запустили турпоезд «Рица»

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «РУП «Абхазская железная дорога» https://t.me/rup_azhd_abkh/176
    © Скриншот из телеграм-канала «РУП «Абхазская железная дорога» https://t.me/rup_azhd_abkh/176

В Абхазию из Сочи прибыл туристический поезд «Рица»

Путешествие в туристическом поезде «Рица» продлится шесть дней, сообщает мэрия Сочи. Он следует по маршруту: Сочи—Роза Хутор—Гагра—Сухум—Сочи—Аэропорт Сочи.

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Поезд вмещает 82 пассажира. Поездка проходит в формате «отель на колесах»: день пассажиры проводят на экскурсиях, а вечером — возвращаются в вагоны. Путешествие включает в себя знакомство с достопримечательностями Сочи, Гагры, Сухума и Нового Афона.

В состав также включен вагон-буфет, в котором подают блюда абхазской кухни.

«Маршрут организован по схеме «самолет + поезд»: от Череповца до аэропорта Сочи гости отправились самолетом, далее продолжили путешествие туристическим поездом», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В администрации города-курорта добавили, что на первый маршрут из Сочи в Абхазию продали более 90% путевок.

Напомним, что на курорты Краснодарского края в бархатный сезон отправят 600 дополнительных поездов.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи

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