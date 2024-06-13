Прямые рейсы между Сочи и Батуми запустят 22 июня
Аэропорт Сочи и авиакомпания Red Wings запускают прямые рейсы в грузинский Батуми. Время в пути — 55 минут
13 июня аэропорт Сочи сообщил о том, что с 22 июня авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Батуми. Полеты будут проходить два раза в неделю.
- По средам: вылет из Сочи в 7:00, обратно — в 10:15.
- По субботам: вылет из Сочи в 7:20, обратно — в 10:05.
С 21 сентября субботнее расписание маршрута Сочи-Батуми изменится: вылет в 11:30, обратно — в 14:45.
Пассажиры будут летать на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит около 55 минут. Билеты уже в продаже, 22 июня из Сочи в Батуми можно улететь за 9070 рублей без учета багажа.
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