Прямые рейсы между Сочи и Батуми запустят 22 июня

Аэропорт Сочи и авиакомпания Red Wings запускают прямые рейсы в грузинский Батуми. Время в пути — 55 минут

13 июня аэропорт Сочи сообщил о том, что с 22 июня авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Батуми. Полеты будут проходить два раза в неделю.

По средам: вылет из Сочи в 7:00, обратно — в 10:15.

По субботам: вылет из Сочи в 7:20, обратно — в 10:05.

С 21 сентября субботнее расписание маршрута Сочи-Батуми изменится: вылет в 11:30, обратно — в 14:45.