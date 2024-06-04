Студия за 2,9 млн рублей, однушка — за 3,7: в Краснодаре стартовали продажи квартир в районе Елизаветинского шоссе

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы СК «Семья»
    © Фото пресс-службы СК «Семья»

Девелопер «Семья» объявил о старте продаж квартир во второй очереди жилого комплекса «Теплые края» в районе Елизаветинского шоссе в Краснодаре

Микрорайон «Теплые Края» (300 000 кв. метров жилья с соцобъектами) возводят на участке в 70 га в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской. Всего в проекте 13 очередей строительства — 32 дома и 2 многоуровневых паркинга. Первую очередь сдали в июне прошлого года.

Вторая очередь (33 тысячи кв. метров жилья) включает четыре дома высотой от 9 до 18 этажей на 775 квартир. На первых этажах будут офисы и квартиры с террасами. Высота потолков — 4,2 метра, расстояние между домами — до 150 метров. Во дворе построят детские, спортивные площадки и зону для барбекю. 

Стоимость квартир:

  • от 2,9 млн рублей — за студию;
  • от 3,7 млн рублей — за 1-комнатную;
  • от 6 млн рублей — за 2-комнатную;
  • от 8,3 млн рублей — за 3-комнатную.

Ввести дома в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2025 года.

В первой очереди комплекса застройщик — СК «Семья» — предусмотрел школу на 1800 учеников, детсад на 350 мест и парк. Инфраструктура всего комплекса включает 10 га озеленения, бульвары, скверы, городскую гостиную, фитнес-центр с бассейном, теннисный корт, 6 км велодорожек, центральную площадь с фонтаном и площадку для выгула собак.

Янтарная комната, зимний сад или парк облаков:

«Релакс-район «Теплые Края» — самый крупномасштабный проект в портфеле нашей компании. Заботясь о будущих жителях комплекса, мы буквально с нуля возводим всю необходимую социальную и инженерную инфраструктуру. В рамках проекта мы строим школу, три детских сада, дороги, остановки общественного транспорта, культурно-досуговый центр. Кроме того, мы создаем инженерную инфраструктуру — от котельной до резервуаров с чистой водой. В общей сложности в инфраструктуру мы инвестируем более 6 млрд рублей», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

СК «Семья» входит в пятерку крупнейших застройщиков Краснодарского края по объему текущего строительства. Компания возводит 466 000 кв. метров жилья в Краснодаре по закону о долевом строительстве, финансовый партнер — банк «ДОМ.РФ».

Как писали Юга.ру, в другом ЖК от застройщика «Семья» — «Все Свои VIP» — заработал филиал гимназии № 23 на 1100 мест.

Благоустройство Жилье Инфраструктура Недвижимость СК «Семья» Строительство Финансы Цены

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