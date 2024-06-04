Студия за 2,9 млн рублей, однушка — за 3,7: в Краснодаре стартовали продажи квартир в районе Елизаветинского шоссе

Девелопер «Семья» объявил о старте продаж квартир во второй очереди жилого комплекса «Теплые края» в районе Елизаветинского шоссе в Краснодаре

Микрорайон «Теплые Края» (300 000 кв. метров жилья с соцобъектами) возводят на участке в 70 га в Прикубанском округе Краснодара напротив станицы Елизаветинской. Всего в проекте 13 очередей строительства — 32 дома и 2 многоуровневых паркинга. Первую очередь сдали в июне прошлого года.

Вторая очередь (33 тысячи кв. метров жилья) включает четыре дома высотой от 9 до 18 этажей на 775 квартир. На первых этажах будут офисы и квартиры с террасами. Высота потолков — 4,2 метра, расстояние между домами — до 150 метров. Во дворе построят детские, спортивные площадки и зону для барбекю.

Стоимость квартир:

от 2,9 млн рублей — за студию;

от 3,7 млн рублей — за 1-комнатную;

от 6 млн рублей — за 2-комнатную;

от 8,3 млн рублей — за 3-комнатную.

Ввести дома в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2025 года.