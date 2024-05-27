Летом в Сочи откроют 150 километров пешеходных и веломаршрутов

27 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что летом 2024 года на курорте будут работать 150 пешеходных и веломаршрутов различной сложности. Они будут проходить территории нацпарка, Кавказского заповедника и трех туристических зон Красной Поляны.

В 2024 году курорт «Роза Хутор» откроет 29 пеших троп. Новинкой летнего сезона станет тропа «Путь к альпакам», которая ведет от Олимпийской деревни к парку альпак «Пача Мама». Все тропы будут запускать в зависимости от погоды. Большинство маршрутов планируют открыть для туристов в середине июня, а тропы вокруг курорта «Нахазо» — 1 июля. Кроме пеших троп, на «Роза Хутор» действуют и несколько велосипедных маршрутов.



В Красной Поляне откроют два новых маршрута для пеших прогулок средней сложности. Тропа «Буковый лес» (6 км) находится между верхними станциями канатных дорог «Водопад Поликаря» и «Восточный лес», а маршрут «Заброшенный бугель» (4 км) ведет к станции первой бугельной канатной дороги.

Также в Сочи организовали городские пешеходные маршруты по знаковым и историческим местам: «Городские легенды», «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Музеи природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города» и «Исторический бульвар». На них установили более 160 знаков навигации.