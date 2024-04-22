Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему ипотечного кредитования

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

По данным «Эксперт РА», Уралсиб занял 8 место в рэнкингах российских банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2023 года

Согласно исследованию, за 2023 год объем ипотечного кредитования Уралсиба вырос в 2 раза — до 41,4 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка увеличился в 1,2 раза год к году (по состоянию на 1 января 2024-го) — до 131,4 млрд рублей. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной оказалась ипотека на покупку вторичного жилья.

Узнать полные условия оформления ипотеки и подать заявку можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

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Ранее Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса. Юга.ру поговорили с управляющим «Южным» филиалом Уралсиба Романом Куришовым о том, какие решения помогли банку укрепить свои позиции на юге России и причем здесь строительство Яблоновского моста.

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