В Темрюкском районе появится центр виноградарства за 500 млн рублей

В Темрюкском районе в апреле 2024 года начнет работать многофункциональный центр виноградарства

Там планируют проводить научную работу по селекции и исследованию винограда на базе вновь создаваемой интерактивной коллекции сортов. Также в центре будут проводить испытания клонов сортов привоя и подвоя, клоновую селекцию, внедрять технологию «инвитро» и изучать почвенные потенциалы местности.

Начальные инвестиции в объект составили 500 млн рублей. Вкладывать средства в центр будут продолжать, так как он будет расти и развиваться. Организация будет действовать на базе агрофирмы «Южная».