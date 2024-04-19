В Темрюкском районе появится центр виноградарства за 500 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

В Темрюкском районе в апреле 2024 года начнет работать многофункциональный центр виноградарства

Там планируют проводить научную работу по селекции и исследованию винограда на базе вновь создаваемой интерактивной коллекции сортов. Также в центре будут проводить испытания клонов сортов привоя и подвоя, клоновую селекцию, внедрять технологию «инвитро» и изучать почвенные потенциалы местности.

Начальные инвестиции в объект составили 500 млн рублей. Вкладывать средства в центр будут продолжать, так как он будет расти и развиваться. Организация будет действовать на базе агрофирмы «Южная».

Как писали Юга.ру, в лаборатории Павловского района Краснодарского края выращивают фрукты, цветы и ягоды из пробирки. Методика называется «микроклональной».

Вино Темрюкский район

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