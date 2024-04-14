Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%

Предыстория: В мае 2024 года в России втрое повысят акцизы на вино и шампанское. Налоговая ставка вырастет до 108 рубля за литр. На российское шампанское и игристые вина акцизы другие — 141 рубль за литр в 2024 году. В начале декабря 2023 года кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов.

Винодельческая компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на копию соответствующего распоряжения. Его подлинность подтвердили в торговой сети и в компании, занимающейся дистрибуцией алкоголя. Согласно документу, «Абрау-Дюрсо» повысит цены на 15 позиций. Рост составит от 7 до 35% в зависимости от наименования.

Из письма следует, что больше всего повысятся цены на игристые вина «Империал» — на 33 и 35%, и «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%. Менее подорожают «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», продукция винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусная настойка «7 овощей» — на 8% каждое. Повышение стоимости коснется джина «7 трав», сидра «Абрау-Дюрсо» — на 15% и коньяка «Абрау 1870» — на 10%.



Также подорожает безалкогольная продукция компании: «Абрау Индиан Тоник» (+13%), детское шампанское «Джуниор» (+10%) и беспроцентное игристое «Абрау Лайт» (+5%). Повышение цен в письме объясняют изменением ставок акциза, подорожанием стоимости материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

В «Абрау-Дюрсо» подтвердили СМИ повышение цен на продукцию. Директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова заявила, что рост стоимости происходит впервые за последние два года. По ее словам, это связано с общеэкономическими факторами, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.