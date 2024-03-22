В Сочи обсудили трансформацию курорта с помощью искусственного интеллекта

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи рассмотрели применение искусственного интеллекта в госуправлении, здравоохранении, экологии, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной логистике и других сферах

Встречу организовали Сбер и администрация Сочи. На мероприятии команды экспертов разработали практические решения для цифровой трансформации города-курорта и региона.

По данным Сбера, в своей деятельности технологии с искусственным интеллектом, или AI-сервисы, уже применяют около половины предпринимателей, а более 70% пользуются ими в личных целях. Делегирование второстепенных, рутинных процессов умным программам увеличивает их эффективность в несколько раз.

Заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова рассказала, что один из AI-сервисов — динамическое ценообразование — уже работает на краевом уровне. Он управляет ценами, принимая во внимание большое количество факторов. Глобально он анализирует трина краевом уровне уже работает  важных блока: СРМ-систему, обезличенные данные и данные партнеров о рынке.

Как устроен интернет вещей:

Замглавы администрации Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что в городе работают более 220 умных остановок и автоматическая система управления. Применяют искусственный интеллект и в здравоохранении. «На базе филиала Российского университета дружбы народов работает современная система контроля управления доступом, когда для прохода в здание не нужен пропуск, или документ. Уверен, что круг областей применения этих технологий будет только расширяться», — добавил Бауэр.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год.

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