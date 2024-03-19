Россияне активно бронируют отели в Сочи и Санкт-Петербурге на майские праздники. Спросили о ценах

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперт рассказал о бронировании популярных направлений на майские праздники

Напомним, что в 2024 году в связи с праздником Весны и Труда выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а в связи с Днем Победы — с 9 по 12 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Количество бронирований на майские праздники выросло в семь раз по сравнению с 2023 годом. Около 30% туристов поедут в Санкт-Петербург и в Сочи. Об этом основатель и гендиректор сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру Алексей Черепахин сообщил Юга.ру.

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«Такое повышение популярности отдыха в начале мая связано с тем, что в последние два года у россиян наметилась тенденция: устраивать себе мини-отпуска с использованием «длинных выходных». Можно взять отгулы на время между первыми и вторыми майскими праздниками. Тогда отпуск получится достаточно длительным», — поделился Алексей Черепахин.

По словам гендиректора сервиса бронирований, в России цены на отдых на майские праздники в среднем выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Больше всего они увеличились в Сочи, Анапе и Калининграде, а в Кисловодске — не изменились.

В топ-10 популярных городов для путешествий на майских праздниках вошли:

  • Санкт-Петербург — 19 571 рублей (средняя стоимость отдыха в отелях и квартирах с 28 апреля по 12 мая);
  • Сочи — 24 203 рублей;
  • Москва — 16 785 рублей;
  • Казань — 18 646 рублей;
  • Кисловодск — 20 434 рублей;
  • Калининград — 17 175 рублей;
  • Пятигорск — 16 180 рублей;
  • Нижний Новгород — 14 739 рублей;
  • Волгоград — 12 417 рублей;
  • Анапа — 18 826 рублей.

Ранее эксперт рассказывал Юга.ру о перспективах морского сезона в России в 2024 году.

Анапа Кисловодск Курорты и туризм отдых Праздники Сочи

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Россияне активно бронируют отели в Сочи и Санкт-Петербурге на майские праздники. Спросили о ценах

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