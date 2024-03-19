Россияне активно бронируют отели в Сочи и Санкт-Петербурге на майские праздники. Спросили о ценах

Напомним, что в 2024 году в связи с праздником Весны и Труда выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а в связи с Днем Победы — с 9 по 12 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Количество бронирований на майские праздники выросло в семь раз по сравнению с 2023 годом. Около 30% туристов поедут в Санкт-Петербург и в Сочи. Об этом основатель и гендиректор сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру Алексей Черепахин сообщил Юга.ру.