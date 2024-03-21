Ущерб Черному морю от очередного разлива нефти составил более 450 млн рублей

Краснодарский край

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  • Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Росприроднадзор оценил размер вреда Черному морю из-за разлива нефти в Новороссийске 22 февраля

Итогом аварийно-спасательных работ стал сбор около 130 тонн нефтепродукта. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, ущерб составил более 450 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца Wealth Holdings Shipping Pte. LTE направили требование о добровольном возмещении вреда.

На судно Haijinjiang под флагом Панамы наложили арест. Пока компания не возместит ущерб, корабль не покинет территорию морского порта Новороссийска.

Как писали Юга.ру, в начале 2023 года в порту Новороссийска затонуло судно Seamark. Судно находилось на якорной стоянке, от сильного ветра его разломило на две части. Ущерб от загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами оценили в 746 млн рублей.

Деньги Нефть Новороссийск Разлив нефти Росприроднадзор

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