Ущерб Черному морю от очередного разлива нефти составил более 450 млн рублей

Итогом аварийно-спасательных работ стал сбор около 130 тонн нефтепродукта. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, ущерб составил более 450 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца Wealth Holdings Shipping Pte. LTE направили требование о добровольном возмещении вреда.

На судно Haijinjiang под флагом Панамы наложили арест. Пока компания не возместит ущерб, корабль не покинет территорию морского порта Новороссийска.