Ущерб Черному морю от очередного разлива нефти составил более 450 млн рублей
Росприроднадзор оценил размер вреда Черному морю из-за разлива нефти в Новороссийске 22 февраля
Итогом аварийно-спасательных работ стал сбор около 130 тонн нефтепродукта. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, ущерб составил более 450 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца Wealth Holdings Shipping Pte. LTE направили требование о добровольном возмещении вреда.
На судно Haijinjiang под флагом Панамы наложили арест. Пока компания не возместит ущерб, корабль не покинет территорию морского порта Новороссийска.
Как писали Юга.ру, в начале 2023 года в порту Новороссийска затонуло судно Seamark. Судно находилось на якорной стоянке, от сильного ветра его разломило на две части. Ущерб от загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами оценили в 746 млн рублей.