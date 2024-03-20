Музей Фелицына в Краснодаре подготовил для школьников развлекательную программу на период весенних каникул
25 марта в школах Краснодарского края начнутся весенние каникулы (6+)
Чтобы они прошли насыщенно и интересно, музей имени Фелицына подготовил афишу мероприятий. Посетители смогут оказаться на археологических раскопках, побывать в роли минеролога, смастерить своими руками пасхальные яйца в стиле декупаж, пройтись по городу с экскурсоводом и узнать много нового.
Подробное расписание:
- 25 марта в 15:00 викторина «Занимательные мифы Древней Греции»;
- 26 марта в 11:00 театрализованная экскурсия «Как казаки на Кубань пришли»;
- 26 марта в 11:00 викторина и обзорная экскурсия по выставке «Море скрытых сокровищ»;
- 27 марта в 11:00 мастер-класс по созданию игрушки в технике декупаж в рамках выставки «Куклы.Семейные реликвии»;
- 27 марта в 15:00 викторина «Занимательные мифы Древней Греции»;
- 28 марта в 11:00 пешеходная экскурсия «Краснодарская улица Красная»;
- 28 марта в 11:00 и 15:00 научно-популярная лекция с обзорной экскурсией по выставке «Каменная летопись Кубани»;
- 29 марта в 15:00 пешеходная экскурсия «Краснодарская улица Красная»;
- 30 марта в 12:00 экскурсия по особняку семьи Барсуковых;
- 31 марта в 11:00 пешеходная экскурсия по Всесвятскому кладбищу.
Записаться на мероприятия и уточнить стоимость билетов можно по телефону +7 (861) 262-40-86 или по электронной почте marketing-felicina@rambler.ru
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